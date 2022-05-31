Эра Абрамовича закончилась: "Челси" официально сообщил о продаже клуба новому владельцу

Лондонский "Челси" отныне не принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.

В понедельник, 30 мая, "Челси" объявил, что клуб получил новых владельцев.

Как сообщила пресс-служба "синих", права на собственность клубом перешли от россиянина Романа Абрамовича консорциуму Clearlake Consortium, который возглавляет американский миллиардер Тод Боэли.

Общая стоимость инвестиций консорциума Боэли составила 4,25 млрд фунтов (5,2 млрд долларов). Из них 1,75 млрд фунтов будут вложены непосредственно в "Челси", тогда как еще 2,5 млрд - именно стоимость приобретения клуба.

Сам Абрамович ничего не получит из этой суммы из-за антироссийских санкций, введенных на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Денежные средства, которые Боэли заплатил за приобретение клуба, будут "заморожены" банком Великобритании, после чего британское правительство собирается направить их на гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения украинцам.

"Для нас большая честь стать новыми обладателями футбольного клуба "Челси". Мы будем выкладываться на все 100% - ежеминутно каждый матч. Наше видение, как владельцев, понятно: мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом.

Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов, наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха "Челси". Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также английскую Премьер-лигу за всю их работу, благодаря которой это соглашение состоялось", - сказал Боэли.

Тодд Боэли / Фото: Associated Press

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