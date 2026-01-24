Эредивизи 2026 – смотрите чемпионат Нидерландов по футболу на Киевстар ТВ

Смотрите матчи чемпионата Нидерландов по футболу на Киевстар ТВ

Чемпионат Нидерландов по футболу, который занимает шестое место в рейтинге чемпионатов УЕФА, доступен к просмотру на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Зрителей ждут матчи одного из самых зрелищных европейских чемпионатов с участием ведущих клубов страны: "Аякса", ПСВ, АЗ, "Фейеноорда" и "Твенте", а также звезд футбола.

Соревнования продлятся до 17 мая, а по выходным в программе запланировано 2-3 поединка, которые украинские зрители эксклюзивно могут посмотреть на Киевстар ТВ в высоком качестве и с украинским комментированием.

Просмотр возможен на каналах "КС ТВ | Футбол" и "КС ТВ | Футбол 2". Смотрите матчи Эредивизи в прямом эфире и следите за ходом чемпионата Нидерландов на Киевстар ТВ.

Всего в спортивном разделе Киевстар платформы сейчас доступны 35 телеканалов, так что каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.