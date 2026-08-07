Эредивизи 2026/2027— эксклюзивно на Киевстар ТВ

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С 8 августа 2026 года по 6 июня 2027 года зрители смогут пересмотреть 136 матчей с участием ведущих клубов страны — «Аякса», ПСВ, «Фейенорда» и АЗ. На футбольном поле болельщики также увидят известных игроков, среди которых Мика Годс, Иван Перишич, Амир Байрактарович и Каспер Дольберг.

В течение 34 туров матчи будут проходить каждые выходные. Все трансляции будут доступны эксклюзивно на Киевстаре ТВ в HD-качестве и с украинским комментированием.

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Просмотр возможен по каналам «КС ТВ | Футбол» и «КС ТВ | Футбол 2». Смотрите матчи Эредивиз вживую и следите за ходом чемпионата Нидерландов на Киевстар ТВ.

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Всего в спортивном разделе Киевстар платформы доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.

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