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- Проспорт
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Эредивизи 2026/2027— эксклюзивно на Киевстар ТВ Актуально
Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ будет транслировать матчи чемпионата Нидерландов по футболу сезона 2026/2027. В новом сезоне украинских болельщиков ждут не только противостояния ведущих клубов страны, но и выступления украинского нападающего Артема Степанова.
С 8 августа 2026 года по 6 июня 2027 года зрители смогут пересмотреть 136 матчей с участием ведущих клубов страны — «Аякса», ПСВ, «Фейенорда» и АЗ. На футбольном поле болельщики также увидят известных игроков, среди которых Мика Годс, Иван Перишич, Амир Байрактарович и Каспер Дольберг.
В течение 34 туров матчи будут проходить каждые выходные. Все трансляции будут доступны эксклюзивно на Киевстаре ТВ в HD-качестве и с украинским комментированием.
Просмотр возможен по каналам «КС ТВ | Футбол» и «КС ТВ | Футбол 2». Смотрите матчи Эредивиз вживую и следите за ходом чемпионата Нидерландов на Киевстар ТВ.
Всего в спортивном разделе Киевстар платформы доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.