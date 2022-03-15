Эриксена впервые вызвали в сборную Дании после остановки сердца на Евро-2020

Звездный датчанин примет участие в товарищеских матчах.
Полузащитник Кристиан Эриксен впервые получил вызов в сборную Дании после того, как летом прошлого года пережил сердечный приступ во время Евро-2020.
30-летний футболист попал в заявку своей национальной команды на товарищеские матчи против Нидерландов (26 марта) и Сербии (29 марта). Отметим, что Дания выиграла свою группу отбора на ЧМ-2022 и уже гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре.
В конце января Эриксен подписал контракт с клубом АПЛ "Брентфордом". В составе "пчел" он уже провел три матча в АПЛ, отличился голевой передачей.
Ранее Эриксен играл за миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанцем. Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством.
Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона-2020/2021.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риск для здоровья футболиста в будущем.
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