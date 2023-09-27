Еще две страны будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, несмотря на решение УЕФА

Латвия и Польша вслед за Англией заявили, что не будут играть с командами государства-террориста.

Латвийские и польские сборные будут бойкотировать матчи против российских команд в возрастной категории U-17, которые накануне УЕФА вернул к международныи соревнованиям.

Федерация футбола Латвии и Польский футбольный союз заявили, что их сборные всех уровней не будут проводить никакие поединки с представителями государства-террориста из-за захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

"Федерация футбола Латвии подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит жесткой позиции федерации касательно войны, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине.

Федерация еще раз подтверждает, что есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также Федерация полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, касающиеся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", – говорится в заявлении организации.

В свою очередь президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша выразил удивление смягчением санкции против РФ и назвал бойкот матчей с участием российских команд единственным правильным решением.

"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", – написал Кулеша в своем Twitter.

Ранее Англия отказалась играть с юношескими сборными России, которые УЕФА допустил к международным соревнованиям.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) также отреагировала на скандальное решение УЕФА, заявив, что будет бойкотировать все матчи с участием россиян и призвала к этому другие ассоциации.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

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