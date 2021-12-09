Еще две страны объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине: как реагирует Китай

Еще две страны объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине: как реагирует Китай

В китайском МИДе заявили, что "никого не волнует", приедут ли иностранные политики на зимнюю Олимпиаду.

Великобритания и Канада вслед за США и Австралией объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что главы правительств обеих стран в среду, 8 декабря, выступили с заявлениями о том, что никакие дипломатические и другие официальные лица не будут представлять их страны на Играх.

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"Будет фактически дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Никаких министров не ожидается", – высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Между тем глава правительства Канады Джастин Трюдо, объявив о дипломатическом бойкоте Олимпиады, подчеркнул, что "чрезвычайно обеспокоен неоднократными нарушениями прав человека китайским правительством".

В издании отмечают, что активисты в течение нескольких месяцев призывали к бойкоту зимних Игр из-за нарушений прав человека со стороны китайского правительства в Синьцзяне и Тибете, а также из-за политических репрессий в Гонконге.

США и другие западные страны, со своей стороны, обвинили Пекин в заключении более миллиона уйгуров, большинство из которых составляют мусульмане, в центрах содержания под стражей в Синьцзяне. Некоторые бывшие заключенные утверждают, что их пытали, насиловали или подвергали насильственной стерилизации.

Пекин отрицает обвинения, заявляя, что лагеря являются центрами перевоспитания, предназначенными для борьбы с сепаратизмом и исламистским терроризмом.

В посольстве Китая в Австралии в среду раскритиковали решение Канберры бойкотировать Игры, заявив, что оно не улучшит и без того прохладные отношения между двумя странами.

"Как мы все знаем, вина в нынешнем затруднительном положении в китайско-австралийских отношениях полностью лежит на австралийской стороне", — заявили в дипломатическом ведомстве КНР.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, со своей стороны, подчеркнул, что "никого не волнует, приедут они или нет". "Политический трюк австралийских политиков, стремящийся к корыстной выгоде, никак не повлияет на Олимпиаду, которую Пекин должен успешно провести", — указал он.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США.