Еще две страны присоединились к Украине в бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сборная Латвии на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Латвия и Эстония присоединились к Украине в бойкоте церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом сообщается на официальных страницах латвийского и эстонского паралимпийских комитетов.

В заявлении латвийского паралимпийского комитета отмечается, что их делегация будет бойкотировать мероприятие "в любом формате".

"Ни один представитель латвийской делегации не будет участвовать в церемонии открытия — ни лично, ни через видеоматериалы, подготовленные заранее. Мы обратились к организаторам Игр, чтобы латвийский флаг не использовался на церемонии открытия", — добавила президент организации Дайга Дадзите.

В эстонском паралимпийском комитете также отметили, что официальные представители организации не будут посещать церемонии открытия и закрытия, а также официальные приемы, организованные Международным паралимпийским комитетом.

"Паралимпийский комитет Эстонии поддерживает официальное решение Украины не участвовать в официальных церемониях Игр и считает важным объединенный и принципиальный подход среди европейских стран. Позиция Эстонии базируется на понимании, что спорт не должен быть средством для нормализации агрессии", — говорится в сообщении.

Таким образом, уже шесть стран пропустят церемонию открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против участия россиян и белорусов под национальными флагами. Ранее о бойкоте также объявили Чехия, Польша и Финляндия.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.