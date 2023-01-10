Еще две украинки преодолели стартовый круг квалификации на Australian Open-2023

Дарья Снигур и Катарина Завацкая продолжают борьбу на турнире "Большого шлема".

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Катарина Завацкая успешно преодолели первый раунд квалификации Australian Open-2023.

На старте отбора 20-летняя Снигур справилась с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес. Для победы над оппоненткой нашей теннисистке понадобились три сета – 6:3, 6:7(8), 6:4.

22-летняя Завацкая стартовала в квалификации победой над нидерландкой Евой Веддер. Украинка без проблем разобралась с соперницей за два сета – 6:2, 6:3.

Во втором круге отбора Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии, получившей 27-й номер посева в квалификации.

В свою очередь, Завацкая встретится с россиянкой Эрикой Андреевой, которая выступает под нейтральным флагом из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Ранее первый круг квалификации на Australian Open-2023 прошли Леся Цуренко и единственный представитель Украины в мужском личном разряде Алексей Крутых.

Автоматически в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.

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