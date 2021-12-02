"Еще не умерла Украина": бразильский легионер "Шахтера" процитировал национальный гимн

Футболист понимает, насколько важно для него знание украинского языка.

Полузащитник Шахтера Тете с уважением относится к гимну Украины и планирует в ближайшее время изучить его, а также подтянуть знание украинского языка.

Об этом футболист заявил YouTube-каналу "Бомбардир".

Легионер даже процитировал несколько строк национального гимна. В этом ему посодействовала супруга.

"Я не знаю, сколько времени мне понадобится для совершенного изучения языка, но иногда я разговариваю с женой украинским. Это немного сложно, я месяц занимался и кое-что выучил. Конечно, следует учить. Мне эта идея кажется хорошей", – заявил он .

"Какие русские или украинские слова мне нравятся? Слава Богу", "спасибо", "хорошо". Обычно эти слова», – ответил Тэте.

Тете присоединился к "Шахтеру" в феврале 2019 года. За его переход "горняки" заплатили бразильскому "Гремио" 15 миллионов евро.

В 105 матчах за донецкий клуб Тете забил 30 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей, 9 голов и одна результативная передача.

Действующий контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года.

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