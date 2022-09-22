"Еще ничего не закончено, все в наших руках": Ярмоленко - о разгроме от Шотландии в Лиге наций

Поединок на "Хэмпден Парк" завершился со счетом 3:0 в пользу "Тартановой армии".

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко признал, что победа шотландцев была абсолютно заслуженной. В то же время Андрей подчеркнул, что украинская сборная еще не потеряла шансов занять первое место в группе. Для этого украинцам нужно сделать выводы из поражения и выиграть два заключительных матча Лиги наций.

"Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали сильные качества, но сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках, нужно побеждать в двух матчах.

Претензий по самоотдаче не должно быть, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи.

Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы", - сказал Ярмоленко в интервью ютуб-каналу УАФ.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Шотландии в Лиге наций.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В двух заключительных поединках Лиги наций-2022/23 команда Александра Петракова 24 сентября встретится с Арменией, а 27 сентября снова сыграет с Шотландией.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

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