Еще один большой камбэк: "Барселона" избавилась от своей звезды в последние мгновения трансферного окна

Еще один большой камбэк: "Барселона" избавилась от своей звезды в последние мгновения трансферного окна

Антуан Гризманн был арендован "Атлетико" с правом выкупа.

Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн в последний день трансферного окна перебрался в стан мадридского "Атлетико".

30-летний француз будет играть за "матрасников" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2021/22 с возможностью продления еще на один год.

Кроме того, "Атлетико" может выкупить Гризманна за 40 миллионов евро.

⚪ #BienvenidoGriezmann



@AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine!



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Гризманн выступал за "матрасников" с 2014 по 2019 год, после чего перебрался в "Барселону" за 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз сыграл 51 матч за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

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