"Еще один бой за Украину": Виталий Кличко в видеообращении поддержал Усика перед реваншем с Джошуа

Легенда мирового бокса и мэр Киева Виталий Кличко обратился к Александру Усику накануне его второго поединка с Энтони Джошуа.

Виталий Кличко опубликовал видеообращение к Усику на своей странице в Instagram. Легендарный боксер отметил важность спортивных побед для Украины во время войны с российскими оккупантами.

Мэр Киева пожелал своему соотечественнику успеха в предстоящем поединке и отметил, что триумф украинского боксера должен увидеть весь мир.

"Сегодня, 20 августа, состоится еще один бой за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас важны сегодня победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть реванш Усик - Джошуа.

Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем, держим кулаки, победа будет за нами. Слава Украине", - сказал Кличко на видео.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

Читайте также:

Усик - Джошуа: онлайн-видеотрансляция боя

Посетил взвешивание в вышиванке и шароварах: Усик оказался более чем на десять килограммов легче Джошуа перед реваншем (видео)

Скандал перед реваншем Усик - Джошуа: команда британца хотела отстранить украинского судью, который будет работать на втором бою