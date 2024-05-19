Еще один чемпион для Украины: Беринчик одолел Наваррете и завоевал титул WBO в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Поединок Беринчик – Наваррете состоялся в ночь на 19 мая в американском Сан-Диего. Поединок длился все двенадцать раундов, по итогам которых судьи раздельным решением присудили победу украинцу – 115-113, 112-116, 116-112.

Таким образом, Денису удалось выиграть дебютный для себя поединок за один из четырех главных чемпионских поясов.

Теперь на счету 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 29-летнего Наваррете 41 поединок: 38 побед (31 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

Добавим, что ранее Наваррете становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, 12 мая украинец Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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