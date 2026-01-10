Еще один финал для Украины: Свитолина поборется за трофей в Окленде

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в финал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В полуфинале 31-летняя украинка победила 18-летнюю американку Иву Йович (№35 WTA) со счетом 7:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. В течение поединка Свитолина трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Для Элины это будет первый финал турнира WTA с апреля 2025 года, когда она стала победительницей соревнований во французском Руане.

За трофей Свитолина поборется с китаянкой Ван Синьюй (№57 WTA). Матч состоится в воскресенье, 11 января.

Отметим, что Элина на старте турнира в Окленде разгромила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию. Во втором круге украинка победила британку Кэти Бултер (№112 WTA), а в третьем раунде одолела британку Сонай Картал (№68 WTA).

Ранее сообщалось, что Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, разгромив шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Так что в самом начале 2026 года Украина имеет возможность завоевать сразу два титула в теннисе.