Еще один финал в борьбе: народный депутат Беленюк сразится за "золото" Олимпиады в Токио

Еще один финал в борьбе: народный депутат Беленюк сразится за "золото" Олимпиады в Токио

Жан Беленюк гарантировал Украине еще одну награду Олимпийских игр.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пробился в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.

В полуфинальной схватке 30-летний депутат Верховной Рады справился с хорватом Иваном Гуклеком (вес до 87 кг). Итоговый счет встречи - 7:1.

В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара. Жан прошел в полуфинал при равном счете в схватке, поскольку последним заработал очко. Перед этим Жан одолел представителя Сербии Зураба Датунашвили.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский борец Парвиз Насибов совершил героический камбэк и вышел в финал Олимпиады-2020. Также в ближайшее время свою полуфинальную схватку проведет украинка Ирина Коляденко.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.

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