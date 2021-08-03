Еще один финал в борьбе: народный депутат Беленюк сразится за "золото" Олимпиады в Токио

Жан Беленюк гарантировал Украине еще одну награду Олимпийских игр.
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пробился в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.
В полуфинальной схватке 30-летний депутат Верховной Рады справился с хорватом Иваном Гуклеком (вес до 87 кг). Итоговый счет встречи - 7:1.
В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара. Жан прошел в полуфинал при равном счете в схватке, поскольку последним заработал очко. Перед этим Жан одолел представителя Сербии Зураба Датунашвили.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский борец Парвиз Насибов совершил героический камбэк и вышел в финал Олимпиады-2020. Также в ближайшее время свою полуфинальную схватку проведет украинка Ирина Коляденко.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.