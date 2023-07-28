Еще один громкий трансфер: звезда "Манчестер Сити" перебрался в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез стал игроком саудовского "Аль-Ахли".

Соглашение 32-летнего алжирца с саудовским клубом рассчитано до 2027 года.

Детали перехода Мареза не раскрываются. По информации СМИ, "горожане" получили за трансфер хавбека 35 миллионов евро.

Марез выступал за манчестерский клуб с 2018 года, когда перешел из "Лестера" за 67,8 миллиона евро.

На счету Рияда 78 голов и 59 ассистов в 236 матчах за "небесно-голубых".

Вместе с "Манчестер Сити" алжирец выиграл 11 трофеев: 4 титула АПЛ, 2 Кубка Англии, Суперкубок Англии, 3 Кубка английской лиги и Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Марез сыграл 47 матчей за "горожан", забив 15 голов и сделав 13 ассистов.

Добавим, что Марез стал уже третьим звездным новичком "Аль-Ахли" этим летом. Ранее саудовский клуб подписал бывшего полузащитника "Ливерпуля" Роберто Фирмино и экс-голкипера "Челси" Эдуара Менди.

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