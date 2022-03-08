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Еще один известный украинский боксер встал на защиту государства от российских оккупантов

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Еще один известный украинский боксер встал на защиту государства от российских оккупантов

facebook.com/K2Ukraine

Денис Беринчик пополнил ряды территориальной обороны.

Украинский боксер Денис Беринчик вступил в ряды территориальной обороны Киева для защиты нашего государства от российских захватчиков.

33-летний спортсмен выложил в сторис Instagram фото, из которого можно сделать вывод, что он остался в Киеве и пополнил самооборону киевского микрорайона ДВРЗ.

© instagram.com/berinchyk
instagram.com/berinchyk

Кроме того, Денис опубликовал в Instagram видео, где он сидит на кухне и чистит автомат.

© instagram.com/berinchyk
instagram.com/berinchyk

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, украинский чемпион ММА Ярослав Амосов, а также главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб. А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные Силы Украины.

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