Еще один известный украинский боксер встал на защиту государства от российских оккупантов

Еще один известный украинский боксер встал на защиту государства от российских оккупантов

Денис Беринчик пополнил ряды территориальной обороны.

Украинский боксер Денис Беринчик вступил в ряды территориальной обороны Киева для защиты нашего государства от российских захватчиков.

33-летний спортсмен выложил в сторис Instagram фото, из которого можно сделать вывод, что он остался в Киеве и пополнил самооборону киевского микрорайона ДВРЗ.

instagram.com/berinchyk

Кроме того, Денис опубликовал в Instagram видео, где он сидит на кухне и чистит автомат.

instagram.com/berinchyk

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, украинский чемпион ММА Ярослав Амосов, а также главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб. А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные Силы Украины.

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