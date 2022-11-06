Еще один камбэк в УПЛ: "Рух" в меньшинстве удержал победу над "Кривбассом"

Львовский "Рух" оказался сильнее криворожского "Кривбасса" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:1 .

В первой половине этой дуэли команды не смогли поразить ворота друг друга. Однако после перерыва гости вышли вперед – на 48-й минуте точным ударом отличился Назар Волошин.

Однако львовяне смогли совершить камбэк, дважды забив в течение четырех минут. На 53-й минуте Денис Слюсар восстановил паритет в матче, а на 57-й минуте 19-летний Марко Сапуга принес "желто-черным" победу.

Отметим, что завершали встречу хозяева в меньшинстве. На 76-й минуте Сапуга заработал вторую желтую карточку, но криворожский коллектив все равно не смог избежать поражения.

"Рух" с 11 очками поднялось на десятое место в таблице УПЛ. "Кривбасс" с 6 баллами занимает 13-ю строчку.

В следующем туре "Рух" 10 ноября сыграет в дерби со "Львовом", а подопечные Юрия Вернидуба днем ранее встретятся с "Ворсклой".

Напомним, это уже второй камбэк за день в УПЛ. Ранее "Днепр-1" одержал волевую победу над "Минаем".

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