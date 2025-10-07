ТСН в социальных сетях

Проспорт
276
1 мин

Еще один легендарный экс-футболист "Барселоны" объявил о завершении карьеры

Жорди Альба повесит бутсы на гвоздь после окончания сезона МЛС.

Максим Приходько
Жерди Альба

Жерди Альба / © Associated Press

Защитник "Интера" Майами Жорди Альба объявил о том, что завершит карьеру по окончании текущего сезона МЛС.

Об этом 36-летний испанец сообщил в своем Instagram.

Большую часть своей карьеры Альба провел в составе каталонской "Барселоны" (2012-2023), с которой 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и 4 раза Суперкубок Испании.

Вместе с "сине-гранатовыми" он также выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Летом 2023 года Жорди в статусе свободного агента присоединился к "Интеру" Майами, с которым стал победителем регулярного чемпионата МЛС и выиграл Кубок лиг.

За сборную Испании он провел 93 матча, в которых отличился 9 голами. Вместе с национальной командой Альба выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.

Ранее о завершении карьеры объявил другой легендарный экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс.

Также мы сообщали, что о завершении карьеры в 31 год объявил бывший игрок "Барселоны" и чемпион мира в составе сборной Франции Самюэль Умтити.

276
