Еще один матч 7-го тура УПЛ перенесен из-за угрозы массовых российских обстрелов

Поединок "Зари" и "Колоса" был отложен из соображений безопасности.

Матч 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между луганской "Зарей" и "Колосом" из Ковалевки перенесен из-за угрозы массовых ракетных ударов по территории Украины со стороны России.

Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба.

"Дирекция Премьер-лиги перенесла игру 7-го тура чемпионата, в котором луганская "Заря" должна была принять "Колос" на более поздний срок. Дата, время начала и место проведения поединка будут определены дополнительно", - сообщила пресс-служба "Зари".

Матч "Заря" - "Колос" стал уже вторым в седьмом туре УПЛ, который был перенесен из-за возможных российских обстрелов территории Украины. Ранее по взаимному согласию команд перенесли поединок между "Черноморцем" и "Кривбассом".

Напомним, ранее заключительный матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок из-за масштабного ракетного удара, который Россия 10 октября нанесла по территории Украины.

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