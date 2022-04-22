Еще один престижный теннисный турнир может не допустить к участию игроков из России и Беларуси

Еще один престижный теннисный турнир может не допустить к участию игроков из России и Беларуси

Российские и белорусские теннисисты рискуют потерять право выступить на турнирах ATP и WTA в Риме.

Власти Италии выступили против участия россиян и белорусов в турнире, который будет принимать Рим в мае.

Соревнования в столице Италии могут стать вторыми, куда откажутся пустить российских и белорусских теннисистов. Ранее о недопуске их к турниру официально объявил Wimbledon.

Как сообщает Corriere della Serra, сейчас организаторы оценивают последствия недопуска россиян и белорусов, поскольку турнир в Риме, в отличие от Wimbledon, проводится непосредственно под патронажем Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это может угрожать турниру потерей престижного статуса Masters 1000. Особенно учитывая, что ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022.

Однако президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги все же хочет выразить поддержку Украине в борьбе с российскими оккупантами. Источник утверждает, что он предлагает, чтобы перед финальным матчем турнира в Риме на арене прозвучал гимн Украины.

"В этом контексте было бы смешно увидеть в финале российского игрока", - сказал Бинаги в комментарии Corriere della Serra.

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