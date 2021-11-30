Еще один приз Месси: семикратному обладателю "Золотого мяча" вручили эксклюзивный подарок

Устройство изготовлено из розового золота.

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, накануне ставший обладателем "Золотого мяча-2021", помимо главной награды получил специальный презент от организаторов.

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Швейцарская компания Cecil Purnell, являющаяся партнером престижной премии, подготовила для победителя специальные часы.

Корпус и все основные механизмы часов изготовлены из розового золота. Также в нем есть элементы, символизирующие "Золотой мяч" от France Football. К примеру, головка часов выполнена в форме мяча.

Также на часах есть специальная эмблема "Золотого мяча", а внутри механизма помещен главный атрибут премии.

Стоимость таких часов составляет около 317 тысяч евро. Всего швейцарская компания выпустила восемь экземпляров таких часов. Двое из них получили Месси и обладательница женского "Золотого мяча" Алексия Путельяс. Остальные шесть часов в скором времени появятся в свободной продаже.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.

Левандовски, признанный лучшим форвардом 2021 года, занял второе место в голосовании на "Золотой мяч-2021". В прошлом году поляк был главным претендентом на престижную награду, но она не вручалась из-за пандемии коронавируса.

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