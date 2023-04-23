Еще один шаг к титулу: "Барселона" одолела "Атлетико" в центральном матче тура Примеры (видео)

"Сине-гранатовые" вернули себе 11-очковый гандикап над "Реалом".
"Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в центральном матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече подопечные Хави забили в конце первого тайма. Ворота "матрасников" поразил Ферран Торрес после передачи Рафиньи.
Благодаря победе "Барселона" (76 очков) укрепила свое лидерство в Примере. Каталонцы опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – на 11 баллов.
"Атлетико" занимает третье место, имея в своем активе 60 зачетных пунктов.
В следующем туре "блаугранас" 26 апреля на выезде встретятся с "Райо Вальекано", а команда Диего Симеоне в тот же день примет "Мальорку".
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