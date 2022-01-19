Еще один шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" пропустит матч Кубка Испании

Еще один шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" пропустит матч Кубка Испании

Украинский голипер проведет свой второй поединок за "сливочных" в этом сезоне.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, скорее всего, выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче".

Главный тренер "Бланкос" Карло Анчелотти сообщил, что основной голкипер Тибо Куртуа не примет участие в поединке из-за проблем со здоровьем.

"Это не что-то серьезное, просто недомогание на несколько дней. Я уверен, что он будет готов к воскресенью", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Таким образом, место в рамке ворот "сливочных" должен занять Лунин, для которого поединок станет вторым за "Королевский клуб" в этом сезоне.

Именно украинец защищал ворота "Реала" в прошлом раунде Кубка Испании против "Алькояно" (3:1). После того матча Анчелотти похвалил Андрея, но все же выделил определенный недостаток.

Поединок "Эльче" - "Реал" состоится в четверг, 20 января. Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.

В Чемпионате Испании мадридцы лидируют, имея 49 очков после 21 сыгранного матча. Ближайший преследователь "сливочных" - "Севилья". Андалусийцы с игрой в запасе отстают от "Реала" на 5 очков.

В воскресенье, 23 января, подопечные Анчелотти снова сыграют против "Эльче", но теперь уже на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Примеры.

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