Еще один шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" пропустит второй матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Украинец может в четвертый раз подряд выйти в стартовом составе "сливочных".

У украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина есть хорошая возможность сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"Королевский клуб" обнародовал список игроков, которые отправятся в Варшаву на поединок с "горняками". В нем не оказалось травмированного основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа.

Таким образом, именно Лунин, скорее всего, попадет в стартовый состав "сливочных" на игру с "Шахтером". Для Андрея это может стать уже четвертый матч подряд за "Реал" в этом сезоне. Перед этим он защищал ворота клуба в ничейном матче Примеры с "Осасуной" (1:1) и победных поединках с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов (2:1), а также "Хетафе" (0:1) в Ла Лиге.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, после победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения "Реалу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте в своей группе ЛЧ. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком - последний.

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