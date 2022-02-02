Еще один случай изнасилования: одноклубнику Зинченко выдвинули очередное обвинение

Следующее слушание по делу француза состоится 11 марта.

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется в еще одном случае изнасилования.

Об этом сообщает L'Equipe.

Всего 27-летний француз обвиняется в девяти преступлениях, в том числе в семи случаях изнасилования против шести разных женщин.

Очередное предварительное слушание по делу звездного футболиста состоится 11 марта.

Отметим, что у самого Менди еще не было возможности признать себя виновным или заявить о невиновности.

Бенжамена Менди обвиняют в изнасилованиях: что известно

Одноклубник и конкурент по позиции украинца Александра Зинченко обвиняется в семи случаях изнасилования по пяти женщинам. Последнее преступление касается нового заявителя и, как утверждается, было в июле этого года.

В конце августа 2021 года началось полицейское расследование в отношении футболиста по подозрению в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального притязания в период с октября 2020 по август 2021 года.

Менди отстранили от тренировок с "горожанами", а затем взяли под стражу и поместили в тюрьму. Позже поступили сведения о еще двух случаях изнасилования.

Судебный процесс должен был начаться 24 января 2022, однако теперь, учитывая появление еще одной вероятной пострадавшей, было принято решение перенести судебное разбирательство на 27 июня 2022 года. На предварительном слушании 7 января 2022 футболист был освобожден под залог.

Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. В клубе Бенжамен являлся конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Также на счету Мэнди 10 поединков в футболке сборной Франции.

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