Еще один соперник сборной Украины определился с составом на стартовые матчи Лиги наций

Еще один соперник сборной Украины определился с составом на стартовые матчи Лиги наций

Сборная Ирландии, являющаяся соперником "сине-желтых" в Лиге наций-2022/23, назвала состав на июньские поединки турнира.

Главный тренер команды Ирландии Стивен Кенни вызвал на подготовку к стартовым встречам нового розыгрыша Лиги наций 27 футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Ирландии.

Отметим, что поединок между сборными Украины и Ирландии состоится 8 июня в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛКС, который вмещает 18 тысяч зрителей.

Первый матч в новом сезоне Лиги наций ирландцы проведут 4 июня против сборной Армении.

Состав сборной Ирландии на матчи Лиги наций:

Вратари : Куивин Келлехер ("Ливерпуль"), Гэвин Базуну ("Манчестер Сити"), Марк Траверс ("Борнмут");

Защитники : Шеймус Коулман ("Эвертон"), Сайрус Кристи ("Фулхэм"), Энда Стивенс, Джон Иган (оба — "Шеффилд Юнайтед"), Райан Мэннинг ("Суонси"), Джеймс Макклин ("Уиган"), Шейн ("Брайтон"), Натан Коллинс ("Бернли"), Дара О'Ши ("Вест Бромвич"), Дарраг Ленихан ("Блэкберн");

Полузащитники : Конор Хурихан ("Астон Вилла"), Джош Каллен ("Андерлехт"), Джефф Хендрик ("Ньюкасл"), Джейсон Моламби ("Вест Бромвич"), Иззи Браун ("Престон"), Джейсон Найт ("Дерби") );

Форварды : Каллум Робинсон ("Вест Бромвич"), Трой Перротт ("Тоттенхэм"), Скотт Хоган ("Бирмингем"), Уил Кин ("Уиган"), Майкл Обафеми ("Суонси"), Чидози Огбене ("Роттерхэм"), Кристофер Гэмилтон ("Блэкпул"), Фести Эбоселе ("Дерби").

Напомним, в группе B1 Лиги наций-2022/23 сборная Украины сыграет против Ирландии, Армении и Шотландии. Победитель квартета поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер — опустится в Лигу С.

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