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Еще один спонсор войны против Украины: соперник "Динамо" в еврокубках купил игрока российского клуба

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Еще один спонсор войны против Украины: соперник "Динамо" в еврокубках купил игрока российского клуба

Бахтияр Зайнутдинов/Фото: twitter.com/Besiktas

"Бешикташ" перед матчами с киевлянами подписал вингера московского ЦСКА.

Турецкий "Бешикташ", являющийся соперником киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, оформил трансфер атакующего полузащитника московского ЦСКА Бахтияра Зайнутдинова.

Несмотря на захватническую войну, которую российские оккупанты ведут против Украины, стамбульский клуб не отказался от бизнеса с государством-террористом.

Детали перехода 25-летнего полузащитника сборной Казахстана не сообщаются.

По информации СМИ, московский клуб получил за своего футболиста 4,5 миллиона евро. Контракт Зайнутдинова с "Бешикташем" рассчитан до 2027 года.

Кроме ЦСКА, Зайнутдинов ранее играл за казахстанские "Тараз" и "Астану", а также защищал цвета российского "Ростова". В составе сборной Казахстана он провел 30 матчей и забил 12 голов.

Матчи "Динамо" против "Бешикташа" состоятся 24-го и 31 августа. Сначала команды сыграют в Бухаресте, а затем встретятся в Стамбуле.

Напомним, "Бешикташ" стал уже не первым клубом, который пренебрег моральными ценностями ради кровавых российских денег. Ранее "Реал Сосьедад" приобрел российского футболиста московского "Динамо" Арсена Захаряна, за что испанский клуб разнесли львовские "Карпаты".

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Дата публикации
Просмотры
627
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