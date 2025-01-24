Еще один титулованный норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры

Выдающийся норвежский биатлонист Тарьей Бьо завершит профессиональную карьеру по итогам сезона-2024/25.

Об этом 36-летний спортсмен сообщил после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце.

"Это был действительно отличный день, моя жена здесь, я одержал свою вторую победу в этом сезоне и первую здесь, в Антхольце. И это правильный день, чтобы сказать: "Я ухожу на пенсию", – заявил Тарьей.

Тарьей является обладателем Большого хрустального глобуса сезона-2010/11. В его активе шесть олимпийских наград (3 "золота", 2 "серебра" и одна "бронза"), он является 11-кратным чемпионом мира

Ранее сообщалось, что о завершении карьеры объявил младший брат Тарьея – действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бьо.

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