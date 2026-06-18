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Еще один трансфер Моуринью: "Реал" подписал футболиста сборной Франции
Французский защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате в статусе свободного агента перешел в мадридский "Реал".
Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, совершил новый трансфер — "сливочные" усилились защитником "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраимой Конате.
Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".
Контракт 27-летнего француза с мадридским грандом рассчитан до 30 июня 2030 года. Финансовые детали не разглашаются.
Конате присоединится к "Реалу" в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "мерсисайдцами" закончился после завершения сезона-2025/26.
Ибраима выступал за "Ливерпуль" с июля 2021 года, когда перебрался из немецкого "РБ Лейпциг" за 40 миллионов евро. В составе английской команды защитник провел 183 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Вместе с мерсисайдским клубом Конате завоевал пять трофеев: чемпионат Англии, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.
Конате стал уже третьим трансфером "Реала" после назначения Моуринью. Ранее мадридский клуб приобрел левого защитника лондонского "Челси" и сборной Испании Марка Кукурелью.
Также "Реал" подписал полузащитника сборной Португалии Бернарду Силву, который этим летом покинул "Манчестер Сити" в статусе свободного агента.