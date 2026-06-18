Еще один трансфер Моуринью: "Реал" подписал футболиста сборной Франции

Ибраима Конате / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, совершил новый трансфер — "сливочные" усилились защитником "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраимой Конате.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Контракт 27-летнего француза с мадридским грандом рассчитан до 30 июня 2030 года. Финансовые детали не разглашаются.

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Конате присоединится к "Реалу" в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "мерсисайдцами" закончился после завершения сезона-2025/26.

Ибраима выступал за "Ливерпуль" с июля 2021 года, когда перебрался из немецкого "РБ Лейпциг" за 40 миллионов евро. В составе английской команды защитник провел 183 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с мерсисайдским клубом Конате завоевал пять трофеев: чемпионат Англии, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.

Конате стал уже третьим трансфером "Реала" после назначения Моуринью. Ранее мадридский клуб приобрел левого защитника лондонского "Челси" и сборной Испании Марка Кукурелью.

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Также "Реал" подписал полузащитника сборной Португалии Бернарду Силву, который этим летом покинул "Манчестер Сити" в статусе свободного агента.

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