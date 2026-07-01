Еще один тренер ушел из сборной после вылета с ЧМ-2026

Себастьян Беккасесе / © Associated Press

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Себастьян Беккасесе ушел в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Об этом 45-летний аргентинский специалист сообщил в интервью DSPORTS.

В 1/16 финала Мексика разобралась с Эквадором. (2:0), завоевав путевку в следующий раунд турнира.

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"Контракт истекал после окончания чемпионата мира, а для нас он закончился сегодня. Нам не удалось достичь поставленной цели — провести лучший чемпионат мира в истории нашей сборной.

Однако мы оставили после себя наследство — очень сплоченную команду, которая стала настоящей семьей. Мы все равно с большим оптимизмом смотрим в будущее.

Иногда божий замысел именно такой, и мы должны его принять. Это не то, чего мы ждали или желали. Мы стремились продолжить свой путь. Все решают результаты — таков футбол.

Сегодня я должен попрощаться с этой замечательной семьей, но делаю это с огромной благодарностью, внутренним спокойствием и чувством гармонии, зная, что мы отдали все свои силы", — сказал Беккасесе.

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Отметим, что на ЧМ-2026 сборная Эквадора финишировала третьей в группе E, проиграв Кот-д'Ивуару (0:1), сыграв вничью с Кюрасао (0:0) и сенсационно обыграв Германию (2:1).

Для сборной Мексики это первая победа в плей-офф Мундиалей с домашнего ЧМ-1986, когда в 1/8 финала они обыграли Болгарию (2:0).

В 1/8 финала мексиканцы встретятся с победителем матча Англия — ДР Конго, который состоится в среду, 1 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

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