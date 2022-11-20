Еще один триумф Эдмара: "Металлист 1925" уверенно разобрался с "Кривбассом" в УПЛ

Харьковчане не дали команде Юрия Вернидуба продлить свою победную серию до трех матчей.

"Металлист 1925" обыграл "Кривбасс" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 0:2 .

Победу харьковчанам обеспечили голы в первом тайме. Сначала на 8-й минуте полузащитник хозяев Роман Дебелко поразил сетку своих ворот.

А перед перерывом преимущество гостей удвоил Андрей Борячук. Во втором тайме команды голами не отмечались.

Таким образом, прервалась победная серия команды Юрия Вернидуба из двух побед. В свою очередь, Эдмар выиграл второй поединок подряд у руля "Металлиста 1925".

"Металлист 1925" с 17 очками поднялся на восьмое место. "Кривбасс" с 12 баллами занимает 13-ю строчку.

В следующем туре, после которого команды отправятся на зимнюю паузу, харьковчане 26 ноября сыграют с "Динамо", а криворожцы 28 ноября встретятся с возглавляющим УПЛ "Днепром-1".

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