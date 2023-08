Еще один украинец в Европе: португальский клуб договорился с "Шахтером" о трансфере Трубина

Anatolij Trubin to Benfica, here we go! Предлагаем в месте с Шахтаром Донецк на €10m fixed fee, €1m add-ons



Benfica покупает 100% Trubin — Shakhtar keeps 40% сеть plus-value sell-on fee as revealed yesterday.



Трубин не ведет торговли в Украине, как Benfica делу является ярким. pic.twitter.com/PPWPzjU8xO