Еще один украинец в Европе: португальский клуб договорился с "Шахтером" о трансфере Трубина

Лиссабонская "Бенфика" договорилась с донецким "Шахтером" о трансфере вратаря Анатолия Трубина.

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Португальский клуб заплатит за 22-летнего голкипера сборной Украины 10 миллионов евро, еще один миллион евро предусмотрен бонусами. Также "Шахтер" получит 40% средств от возможной дальнейшей продажи Трубина.

Источник утверждает, что трансфер между клубами полностью согласован, поэтому Трубин не вернулся в Украину после благотворительного матча "горняков" с "Тоттенхэмом", который состоялся 6 августа в Лондоне.

Anatolij Trubin to Benfica, here we go! Предлагаем в месте с Шахтаром Донецк на €10m fixed fee, €1m add-ons



Benfica покупает 100% Trubin — Shakhtar keeps 40% сеть plus-value sell-on fee as revealed yesterday.



Трубин не ведет торговли в Украине, как Benfica делу является ярким. pic.twitter.com/PPWPzjU8xO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Август 7, 2023

Ранее сообщалось, что Анатолий подпишет с "орлами" соглашение до 2028 года с зарплатой в два миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими". Контракт Анатолия с донецким клубом был рассчитан до 2024 года.

"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.

Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". СМИ сообщали, что Анатолий согласовал личный контракт с "нерадзурри". Однако в итоге "Шахтер" отклонил предложение итальянского клуба.

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