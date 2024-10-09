Еще один украинский боксер будет биться в андеркарде реванша Усик – Фьюри: названо имя соперника

Сергей Богачук будет противостоять Исраилу Мадримову из Узбекистана.

Украинский боксер Сергей Богачук проведет поединок в андеркарде боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщил в соцсети X глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Соперником Богачука станет бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе узбекистанец Исраил Мадримов.

В последнем поединке Богачук в августе 2024 года потерпел спорное поражение от американца Вирджила Ортиса и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл раздельным решением судей.

Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта этого года, разбив американца Брайана Мендосу. Богачук должен был боксировать с американцем Себастьяном Фундорой за полноценный вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Однако украинца лишили чемпионского боя – Фундора заменил травмированного Кита Турмана в поединке против Тимофея Цзю, где на кону стояли титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

В послужном списке 29-летнего уроженца Винницы 24 победы (23 – нокаутом) и два поражения на профиринге. Впервые Сергей проиграл в марте 2021 года американцу Брэндону Адамсу.

Мадримов провел в профессиональном боксе 12 поединков: 10 побед (7 – нокаутом), одна ничья и одно поражение. В августе 2024 года узбекистанец единогласным судейским решением проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и потерял титул WBA в первом среднем весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде боя Усик – Фьюри пояс WBO в легком весе будет защищать украинец Денис Беринчик.

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