Еще один важный игрок не поможет сборной Украины в матче с Исландией в отборе ЧМ-2026

Егор Ярмолюк / © УАФ

Реклама

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк не сможет принять участие в грядущем матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии.

Как сообщил на пресс пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, 21-летний футболист пропустит поединок из-за травмы.

В то же время наставник национальной команды выразил надежду, что Ярмолюк успеет восстановиться к матчу с Азербайджаном, который состоится 13 октября.

Реклама

Ранее сообщалось, что октябрьские матчи "сине-желтых" из-за травмы пропустит полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Вместо него в лагерь украинской сборной был довызван дебютант – полузащитник житомирского "Полесья" Владислав Велетень.

Также полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько заменил в заявке хавбека турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, который получил травму.

Кроме того, расположение национальной команды из-за травмы покинул защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.

Поединок Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

В стартовых матчах отбора на Мундиаль сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В свою очередь, Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.