Еще один зимний трансфер: "Шахтер" официально купил футболиста молодежной сборной Бразилии

Марлон Гомес стал вторым новичком "горняков" в это зимнее межсезонье.

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере полузащитника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт с 20-летним бразильцем рассчитан до конца 2028 года.

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера игрока составила 12 млн евро. Еще 4 млн евро бразильский клуб может получить бонусами.

Марлон Гомес – воспитанник клуба "Васку да Гама", за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.

В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей за "Васко да Гама" во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Марлон Гомес имеет в своем активе выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23. Сейчас в составе сборной Бразилии U-23 участвует в отборочном турнире на Олимпийские игры.

Отметим, что Марлон Гомес стал вторым новичком "оранжево-черных" в зимнее трансферное окно. Ранее "Шахтер" объявил о подписании 21-летнего бразильского вингера "Палмейраса" Кевина.

Напомним, на зимнюю паузу "Шахтер" ушел на четвертом месте в чемпионате Украины, набрав 31 балл после 15 поединков. По потерянным очкам подопечные Марино Пушича вместе с "Динамо" лидируют в УПЛ.

Первые официальные матчи в новом году "горняки" сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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