Еще одна биатлонистка сборной Украины встала на защиту родины от оккупантов (фото)

Кривонос показал новую форму.
24-летняя биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос сменила биатлонный комбинезон на военную форму и пополнила ряды украинской армии.
Об этом сообщает Биатлон Украины.
Ранее на защиту Родины встали другие известные биатлонисты: Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Артем Прима.
Напомним, что болельщики мадридского "Реала" выразили поддержку украинцам, которые сейчас защищают родину от российских захватчиков.
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