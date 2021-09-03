Еще одна большая победа: Украина завоевала 23-е "золото" на Паралимпиаде-2020

Пловец Денис Остапченко выиграл для нашей сборной 93-ю награду в Токио.

Украинский пловец Денис Остапченко завоевал "золото" Паралимпиады-2020 в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

В финальном заплыве Остапченко показал результат 3,21.62 минуты, опередив мексиканцев Диего Лопеса (3:23.57 минуты) и Хесуса Эрнандеса (3:23.93 минуты).

Для Дениса это уже третья медаль на Паралимпиаде в Токио. Ранее украинец завоевал "серебро" на 50-метровке на спине и "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Медаль Остапченко - 93-я для сборной Украины на Паралимпиаде-2020. В активе "сине-желтых" 23 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых наград. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

Смотрите также: Украина феерично выступает на Паралимпийских играх-2020 в Токио: кто стал обладателями медалей

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку