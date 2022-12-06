Еще одна футбольная сборная осталась без тренера после вылета из ЧМ-2022

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту покидает свой пост после вылета своей команды из чемпионата мира-2022.

Об этом пишет Sky Sports.

"Нужно думать о будущем, и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято еще в сентябре. Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали. все свои силы. Я рад и горд, что был их тренером", – заявил Бенту.

Сборная Южной Кореи уступила национальную команду Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022.

национальную команду Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022. Португалец Паулу Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года.

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