Еще одна громкая сенсация: определились финалисты ЧМ-2023 по хоккею

В субботу, 27 мая, состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею-2023, по итогам которых стали известны финалисты турнира.

За "золото" планетарного первенства сразятся сборные Германии и Канады.

В первом полуфинале канадцы обыграли Латвию со счетом 4:2 . К слову, в четвертьфинале латвийцы создали громкий апсет, обыграв Швецию.

А вот второй матч 1/2 финала, в котором встречались команды США и Германии, завершился еще одной большой сенсацией. Немцы проигрывали с разницей в две шайбы, но оформили камбэк и в овертайме победили американцев – 3:4 .

Финальный матч между Германией и Канадой состоится в воскресенье, 28 мая. В тот же день США встретятся с Латвией в поединке за "бронзу".

ЧМ-2023 по хоккею в элитном дивизионе проходит в финском Тампере и латвийской Риге. Турнир должна была принимать Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину сборные РФ и Беларуси отстранили, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, сборная Украины в следующем году в пятый раз подряд сыграет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. В решающем матче ЧМ-2023 в Дивизионе IB "сине-желтые" проиграли Японии и финишировали на втором месте, не сумев повыситься в классе.

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