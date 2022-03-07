Еще одна международная федерация выгнала российских и белорусских спортсменов с соревнований

Еще одна международная федерация выгнала российских и белорусских спортсменов с соревнований

РФ и Белоруссия оказались в изоляции от мирового спорта.

Международная федерация гольфа (IGF) отстранила российских и белорусских спортсменов соревнований под своей эгидой.

Это решение было принято в связи с вторжением войск Российской Федерации в Украину, состоявшемся при содействии Беларуси.

"IGF расстроена событиями в Украине. В единстве с олимпийским движением поддерживаем призывы к миру. IGF верит, что спорт может способствовать миру, что объединяет спортсменов и страны, разрушая барьеры и создавая взаимопонимание между культурами.

Однако, внимательно рассмотрев рекомендации МОК по действиям, предпринимаемым в отношении нарушения Олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси, IGF в знак солидарности с олимпийским движением и для защиты целостности спортивных соревнований и безопасности всех участников не будет приглашать и разрешать участие российских и белорусских. спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях под ее юрисдикцией, в том числе в командном чемпионате мира 2022 среди любителей.

IGF будет продолжать внимательно следить за ситуацией и может адаптировать свои решения в соответствии с предстоящими событиями", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо отстранила Путина и его друга-олигарха от занимаемых должностей.

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