Проспорт
80
1 мин

Еще одна международная федерация допустила россиян и белорусов к соревнованиям под собственным флагом

Российские и белорусские самбисты смогут выступать под национальными флагами с гимнами и символикой.

Максим Приходько
Владимир Путин с российскими самбистами

Владимир Путин с российскими самбистами / © Associated Press

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении организации говорится, что российские и белорусские самбисты будут иметь право соревноваться под своими национальными флагами, с гимнами и символикой, начиная с 1 января 2026 года.

"Начиная с 2022 года, в отличие от решений многих международных спортивных федераций, FIAS последовательно позволяла спортсменам из России и Беларуси соревноваться в нейтральном статусе, исходя из убеждения, что спорт должен оставаться вне политики.

Спорт – это мостик для диалога и взаимопонимания между народами даже в сложные времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальные символы для юниоров, а теперь для всех спортсменов. Это решение возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации", – отметил президент FIAS Василий Шестаков.

Ранее сообщалось, что в конце ноября российские дзюдоисты были допущены к соревнованиям под национальным флагом.

