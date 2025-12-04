- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще одна международная федерация допустила россиян и белорусов к соревнованиям под собственным флагом
Российские и белорусские самбисты смогут выступать под национальными флагами с гимнами и символикой.
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В заявлении организации говорится, что российские и белорусские самбисты будут иметь право соревноваться под своими национальными флагами, с гимнами и символикой, начиная с 1 января 2026 года.
"Начиная с 2022 года, в отличие от решений многих международных спортивных федераций, FIAS последовательно позволяла спортсменам из России и Беларуси соревноваться в нейтральном статусе, исходя из убеждения, что спорт должен оставаться вне политики.
Спорт – это мостик для диалога и взаимопонимания между народами даже в сложные времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальные символы для юниоров, а теперь для всех спортсменов. Это решение возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации", – отметил президент FIAS Василий Шестаков.
Ранее сообщалось, что в конце ноября российские дзюдоисты были допущены к соревнованиям под национальным флагом.