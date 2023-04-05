Атлетов из стран-агрессоров допустили к турнирам по борьбе.

Международная федерация борьбы (UWW) отменила отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

За соответствующее решение проголосовали члены организации на внеочередном заседании, сообщается на официальном сайте UWW.

Отмечается, что россияне и белорусы смогут под нейтральным флагом участвовать в соревнованиях по борьбе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение о допуске конкретных борцов будет принимать "независимая панель", которая вскоре будет сформирована. Вернуться к соревнованиям не смогут спортсмены из России и Беларуси, которые входят в ряды армий стран-агрессоров, являются спецназовцами или другими силовиками.

В то же время, атлеты младших возрастов (до 15 и до 17 лет) возвращаются к соревнованиям сразу.

"Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, имеет уникальную способность объединять людей из разных культур и слоев общества. Она имеет огромный потенциал, чтобы помочь в построении мира и терпимости между разными сообществами, странами и регионами", – цинично прокомментировал возвращение борцов из РФ и Беларуси президент организации серб Ненад Лалович.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы по борьбе, который запланирован с 17 по 23 апреля в хорватском Загребе.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Кроме борьбы, российских и белорусских спортсменов уже вернули в нейтральном статусе к соревнованиям по фехтованию, настольному теннису и тхэквондо.

Также представители стран-агрессоров выступают под собственными флагами, гимнами и символикой на турнирах Международной федерации бокса (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев.

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