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Еще одна потеря для футбольного мира: умер легендарный итальянский форвард Джанлука Виалли

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Еще одна потеря для футбольного мира: умер легендарный итальянский форвард Джанлука Виалли

Фото: Associated Press

Экс-игрок "Челси" и "Ювентуса" боролся с раком.

В пятницу, 6 января, в возрасте 58 лет умер знаменитый нападающий сборной Италии Джанлука Виалли.

О смерти бывшей звезды футбола сообщает Sky Sports.

В последние годы своей жизни Виалли боролся с раком поджелудочной железы, с которым впервые столкнулся в 2017 году. В декабре прошлого года болезнь обострилась, из-за чего Джанлука покинул тренерский штаб сборной Италии.

Виалли известен по выступлениям за "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". Он стал чемпионом Италии в составе "Сампдории" и "Ювентуса", обладателем Кубка Англии с "Челси". Также он дважды выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА (с "Сампдорией" и "Челси"), триумфовал с "Ювентусом" в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

За сборную Италии он провел 59 матчей и забил 16 голов. Виалли – бронзовый призер ЧМ-1990 в составе "Скуадры Адзурры".

После завершения игровой карьеры Джанлука также работал тренером. Он возглавлял "Челси", "Уотфорд", а с 2019 года был помощником Роберто Манчини в сборной Италии.

Напомним, в декабре прошлого года от лейкемии умер известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. Также в конце 2022-го умер легендарный бразильский футболист Пеле.

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Дата публикации
Просмотры
981
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