Еще одна сборная квалифицировалась на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Ирана оформила выход на чемпионат мира-2026 по футболу.

Случилось это по итогам матча 8-го тура группового этапа азиатского отбора на Мундиаль, в котором Иран сыграл вничью с командой Узбекистана (2:2).

За два тура до конца квалификации сборная Ирана с 20 очками лидирует в группе А и гарантировала участие в финальной стадии ЧМ-2026.

Иран стал третьей сборной, которая успешно прошла отбор на ЧМ-2026. Ранее это сделали Япония и Новая Зеландия.

В общем, уже известны имена шести участников планетарного первенства, ведь хозяева Мундиаля – США, Канада и Мексика – автоматически получили путевки в финальную часть турнира.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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