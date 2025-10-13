Еще одна сборная отобралась на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Ганы по футболу / © Associated Press

Сборная Ганы оформила выход в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

Случилось это после того, как в матче заключительного тура африканской квалификации на Мундиаль ганцы обыграли команду Коморских островов со счетом 1:0.

Единственным забитым мячом в этом поединке отличился полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус, которому на 47-й минуте ассистировал хавбек "Вильярреала" Томас Партей.

По итогам десяти туров сборная Ганы (25 очков) заняла первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, опередив ближайшего преследователя, команду Мадагаскара, на 6 баллов.

Для сборной Ганы это пятый в истории выход в финальную часть чемпионата мира. Впервые "Черные звезды" выступили на Мундиале в 2006 году и с тех пор пропустили всего один турнир – в 2018 году.

Гана стала пятым участником ЧМ-2026 от Африки. Ранее на Мундиаль также вышли Марокко, Тунис, Египет и Алжир.

В целом Гана – 21-я сборная, обеспечившая себе участие в финальной части ЧМ-2026.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.