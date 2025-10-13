- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще одна сборная отобралась на чемпионат мира-2026 по футболу
Гана стала 21-й командой, которая квалифицировалась на грядущий Мундиаль.
Сборная Ганы оформила выход в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.
Случилось это после того, как в матче заключительного тура африканской квалификации на Мундиаль ганцы обыграли команду Коморских островов со счетом 1:0.
Единственным забитым мячом в этом поединке отличился полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус, которому на 47-й минуте ассистировал хавбек "Вильярреала" Томас Партей.
По итогам десяти туров сборная Ганы (25 очков) заняла первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, опередив ближайшего преследователя, команду Мадагаскара, на 6 баллов.
Для сборной Ганы это пятый в истории выход в финальную часть чемпионата мира. Впервые "Черные звезды" выступили на Мундиале в 2006 году и с тех пор пропустили всего один турнир – в 2018 году.
Гана стала пятым участником ЧМ-2026 от Африки. Ранее на Мундиаль также вышли Марокко, Тунис, Египет и Алжир.
В целом Гана – 21-я сборная, обеспечившая себе участие в финальной части ЧМ-2026.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.