ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
1607
Время на прочтение
1 мин

Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026

Руди Гарсия покинул пост наставника сборной Бельгии после чемпионата мира-2026.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Руди Гарсия

Руди Гарсия / © Associated Press

Сборная Бельгии осталась без главного тренера после чемпионата мира-2026. Команду покинул французский специалист Руди Гарсия.

Об этом на своем официальном сайте объявила федерация футбола Бельгии.

Стороны решили не продлевать контракт, который действовал до 31 июля 2026 года.

Гарсия возглавил сборную Бельгии в феврале 2025 года и вывел команду в четвертьфинал ЧМ-2026. На этой стадии турнира бельгийцы уступили будущему чемпиону — Испании — со счетом 1:2.

На ЧМ-2026 бельгийская сборная финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Гарсии совершили безумный камбэк и в экстратаймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии сменила главного тренера после вылета с ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Португалии получила нового главного тренера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1607
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie