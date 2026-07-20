Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026

Руди Гарсия / © Associated Press

Реклама

Сборная Бельгии осталась без главного тренера после чемпионата мира-2026. Команду покинул французский специалист Руди Гарсия.

Об этом на своем официальном сайте объявила федерация футбола Бельгии.

Стороны решили не продлевать контракт, который действовал до 31 июля 2026 года.

Реклама

Гарсия возглавил сборную Бельгии в феврале 2025 года и вывел команду в четвертьфинал ЧМ-2026. На этой стадии турнира бельгийцы уступили будущему чемпиону — Испании — со счетом 1:2.

На ЧМ-2026 бельгийская сборная финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Гарсии совершили безумный камбэк и в экстратаймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии сменила главного тренера после вылета с ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Португалии получила нового главного тренера.

Реклама

Новости партнеров