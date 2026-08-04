ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026

Владимир Петкович покинул пост наставника сборной Алжира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Владимир Петкович

Владимир Петкович / © Associated Press

Сборная Алжира уволила Владимира Петковича с поста главного тренера.

Об этом сообщила Алжирская федерация футбола.

Петкович работал с африканской командой с зимы 2024 года. Под его руководством сборная провела 33 матча: 23 победы, 5 ничьих и 5 поражений.

На ЧМ-2026 сборная Алжира остановилась в 1/16 финала, проиграв Швейцарии (0:2).

На групповом этапе алжирцы заняли третье место в квартете J, набрав 4 очка — поражение от Аргентины (0:3), победа над Иорданией (2:1) и ничья с Австрией (3:3).

Ранее сообщалось, что Зидан возглавил сборную Франции после ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Германии получила нового главного тренера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie