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Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026
Владимир Петкович покинул пост наставника сборной Алжира.
Сборная Алжира уволила Владимира Петковича с поста главного тренера.
Об этом сообщила Алжирская федерация футбола.
Петкович работал с африканской командой с зимы 2024 года. Под его руководством сборная провела 33 матча: 23 победы, 5 ничьих и 5 поражений.
На ЧМ-2026 сборная Алжира остановилась в 1/16 финала, проиграв Швейцарии (0:2).
На групповом этапе алжирцы заняли третье место в квартете J, набрав 4 очка — поражение от Аргентины (0:3), победа над Иорданией (2:1) и ничья с Австрией (3:3).
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