Еще одна сборная вышла на чемпионат мира-2026 по футболу

Команда Туниса присоединилась к списку участников грядущего Мундиаля.

Сборная Туниса

Сборная Туниса / © Associated Press

Сборная Туниса досрочно оформила выход в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

В понедельник, 8 сентября, команда Туниса в гостях обыграла Экваториальную Гвинею со счетом 1:0. Победный гол на 90+5-й минуте забил Мохамед Али Бен-Ромдан.

После восьми туров Тунис с 22 очками лидирует в группе H и гарантировал себе первое место. Экваториальная Гвинея с 10 баллами занимает четвертую позицию.

Для сборной Туниса это третье подряд и седьмое в истории попадание на мировое первенство.

Отметим, что сборная Туниса стала уже 18-м участником грядущего Мундиаля.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

