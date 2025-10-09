Еще одна сборная вышла на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Алжира / © Associated Press

Реклама

Сборная Алжира оформила выход в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

Случилось это после того, как алжирцы в матче девятого тура африканской квалификации на Мундиаль разгромили команду Сомали (3:0).

Звездой поединка стал Рияд Марез, который забил сам и отдал две результативные передачи на Мохамеда Амуру.

Реклама

За тур до конца африканского отбора Алжир (22 очка) гарантировал себе первое место в группе, опережая ближайшего преследователя, сборную Уганды, на 4 балла.

Таким образом, Алжир досрочно завоевал прямую путевку на ЧМ-2026.

Сборная Алжира в пятый раз в истории сыграет на чемпионате мира – "пустынные лисы" пропустили Мундиали 2018 и 2022 годов.

Отметим, что Алжир стал четвертым участником ЧМ-2026 от Африки. Ранее на Мундиаль вышли Марокко, Тунис и Египет. Всего уже известны 20 сборных, которые сыграют на грядущем мировом первенстве.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.